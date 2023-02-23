Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»

23 Февраля 2023 • 21:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
01.03 20:00

Бывший украинский и российский полузащитник Андрей Каряка оценил игру самарских «Крыльев Советов». Сегодня вечером эта команда одержала победу в рамках первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России над московским «Динамо» - 2:1. Голами в составе «Крыльев» отличились Владимир Писарский и Александр Зуев, у гостей гол забил Константин Тюкавин.

«Матч был интересным, и если в первом тайме «Динамо» атаковало острее, то во втором тайме неплохие подходы демонстрировали уже хозяева. Писарский проявил себя неплохо, забил гол, подтвердил свои бомбардирские качества. Рассказов и Зуев вышли хорошо на замену. У Осинькина будет приятная головная боль, кого поставить на следующий матч, качественный футбол показали самарцы», - цитирует Каряку «РБ Спорт».

Ждём ответную игру 1 марта в Москве на «ВТБ Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Каряка Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
3
0
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Февраля
22:14 · Кубок России
Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»
22:03 · Кубок России
Грушевский: «Заболотный восстал из пепла»
21:47 · Кубок России
Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»
21:39 · Кубок России
Сафонов высказался об Ивиче после поражения от ЦСКА
21:39 · Кубок России
Агент Тюкавина недоволен игровым временем форварда на поле
21:32 · Кубок России
Каряка похвалил празднование Писарского
21:22 · Кубок России
Сафонов – о своей игре с ЦСКА: «Было пару неплохих спасений»
21:22 · Кубок России
Как ЦСКА громил «Краснодар» - видео видео
21:19 · Кубок России
Форвард «Краснодара» Кобнан: «Впервые в жизни играл в такую погоду»
21:15 · Кубок России
Сафонов – о поражении от ЦСКА: «Погода сыграла свою роль»
21:08 · Кубок России
Сафонов: «Попросил Ионова, чтобы он подходил к моменту более ответственно»
20:58 · Кубок России
Масалитин: «Краснодар» мог забить один-два мяча»
20:56 · Кубок России
Сафонов рассказал о разгромном поражении от ЦСКА
20:52 · Кубок России
Федотов - о планке в 400 матчей без голов: «Всего каких-то два сезончика молодому Акинфееву вообще не проблема»
20:50 · Кубок России
Медина — о разгроме «Краснодара»: «Могли забивать больше голов»
Все новости