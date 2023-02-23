Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»

Бывший украинский и российский полузащитник Андрей Каряка оценил игру самарских «Крыльев Советов». Сегодня вечером эта команда одержала победу в рамках первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России над московским «Динамо» - 2:1. Голами в составе «Крыльев» отличились Владимир Писарский и Александр Зуев, у гостей гол забил Константин Тюкавин.

«Матч был интересным, и если в первом тайме «Динамо» атаковало острее, то во втором тайме неплохие подходы демонстрировали уже хозяева. Писарский проявил себя неплохо, забил гол, подтвердил свои бомбардирские качества. Рассказов и Зуев вышли хорошо на замену. У Осинькина будет приятная головная боль, кого поставить на следующий матч, качественный футбол показали самарцы», - цитирует Каряку «РБ Спорт».

Ждём ответную игру 1 марта в Москве на «ВТБ Арене».