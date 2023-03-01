Писарский: «Свист с трибун на меня не влияет»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился комментарием после ничьей с «Динамо» на выезде. Нападающий, напомним, вновь не ушёл с поля без гола в динамовские ворота – он реализовал в первом тайме 11-метровый удар в ворота Ивана Лещука.

«Хотели выиграть, но сыграли вничью, идем дальше. Мой пенальти? Я всегда по‑разному исполняю 11-метровые удары. Слышал свист с трибун в свой адрес, никак не отношусь к этому, на меня не влияет», - цитирует Писарского «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне у Сычевого уже 19 голов во всех турнирах, ранее форвард выступал в РПЛ и в Кубке России за «Оренбург».