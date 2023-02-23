Писарский: «Меня мотивировала новая фамилия»

Новоиспечённый форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свой дебют в официальном матче за самарский клуб. Напомним, сегодня «Крылья» обыграли дома «Динамо» в рамках четвертьфинальной серии Фонбет Кубка России - 2:1. Писарский забил первый гол своего коллектива в ворота Антона Шунина.

«Чувствовал ответственность, новая фамилия мотивировала. Как и новые команда, стадион и болельщики. Только положительные эмоции после игры остались и самое главное, что мы победили», - делится Писарский с «Матч ТВ».

Напомним, что до перехода в «Крылья» игрок выступал под фамилией Сычевой, однако этой зимой он решил взять фамилию своего отчима.