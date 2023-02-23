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Писарский: «Меня мотивировала новая фамилия»

23 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
01.03 20:00

Новоиспечённый форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свой дебют в официальном матче за самарский клуб. Напомним, сегодня «Крылья» обыграли дома «Динамо» в рамках четвертьфинальной серии Фонбет Кубка России - 2:1. Писарский забил первый гол своего коллектива в ворота Антона Шунина.

«Чувствовал ответственность, новая фамилия мотивировала. Как и новые команда, стадион и болельщики. Только положительные эмоции после игры остались и самое главное, что мы победили», - делится Писарский с «Матч ТВ».

Напомним, что до перехода в «Крылья» игрок выступал под фамилией Сычевой, однако этой зимой он решил взять фамилию своего отчима.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Владимир Писарский
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