Бейл: «В полуфинале Кубка России хотелось бы встретиться с ЦСКА или «Уралом»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал команды, с которыми хотел бы встретиться в полуфинале Кубка России.

Напомним, что в четвертьфинале самарцы обыграли по сумме двух встреч «Динамо» (3:2).

«Мы уже встречались со «Спартаком» в групповом этапе, поэтому хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Уралом», — сказал Бейл.

При этом нидерландский футболист отметил, что он готов встретиться и со «Спартаком», особенно учитывая тот факт, что ранее самарцы уже обыгрывали «красно-белых» на своём поле.

Напомним, что жеребьёвка Кубка России состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 14:25 по московскому времени.