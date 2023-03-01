Шалимов: «В атаке «Динамо» испытывало проблемы»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал итог второй кубковой игры между «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:1).

Специалист заявил, что спортивное покрытие во время матча находилось в неплохом состоянии.

По словам эксперта, вспомнившего о словах наставника самарцев Игоря Осинькина об устраивавшей его команду ничьей, «Крылья Советов» строили свою игру, главным образом опираясь на оборонительную линию.

«У «Динамо» переход в атаку медленный был. Мне показалось, что в атаке команда испытывала проблемы, хотя состав хороший», - приводит слов Шалимова «Матч ТВ».