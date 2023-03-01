Осинькин назвал слабые стороны в игре «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) подвёл краткие итоги поединка.

- В прошлом матче с нашей стороны первый тайм был хуже, а второй - лучше. В этот раз все поменялось, первым таймом мы можем быть больше довольны, вторым - меньше. В общем-то даже можно так разделить, что когда мы повели, то как мы удерживали счет, я бы хотел большего контроля за игрой в этой ситуации. Я понимаю, что мы создали какие-то моменты в этот момент, и они были такие достаточно яркими и близкими к голам. Но само качество игры, то давление, которое «Динамо» на нас оказывало, мы не всегда его выдерживали и правильно реагировали. Если в прошлом матче мы более-менее всю игру были цельные, то в этом матче все-таки есть вопросы. Мы не всегда правильно перестраивались. То количество новичков, замен и каких-то перестроений в игре, которые были, сказалось на нашей организации.