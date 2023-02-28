Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на ответный кубковый матч с «Крыльями Советов».

- Как расцениваете шансы «Динамо» в ответном кубковом матче с «Крыльями Советов»?

- Думаю, что «Динамо» добьется нужного результата. Оно имело преимущество большую часть времени в первой встрече, причем серьезное. Могло забить, но не случилось. Концовку первого тайма провалили, но я надеюсь, что «Динамо» обыграет «Крылья Советов». Матч дома, первая официальная игра при своих зрителях после перерыва.

- Какие сильные стороны «Крыльев Советов» нужно нейтрализовать для положительного результата?

- Команда там фактически новая. Ушли ведущие футболисты, но все равно видна рука тренера. Самарцы играют в тот стиль, который им прививается тренерским штабом. Играть с такими соперниками и сложно, и легко одновременно. Легко, потому что это играющая команда, ну а сложности я вижу в погодных условиях. Но по мастерству «Динамо» выше. «Крылышки» имеют более молодой состав, и никто не знает, как он сыграет. Поэтому я отдаю предпочтение хозяевам.

- Вы сказали, что из «Крыльев Советов» ушли лидеры. Нет ощущения, что команда скатится вниз?

- По первой игре я бы так не сказал. Думаю, что какую-то роль сыграет уход, команда потеряет одно-два места, но вниз не опустится. Важно хорошо начать. Пусть это и кубок России. Победы очень важны. Они дают уверенность. Тем более, это молодая команда.

- Ожидаете изменений в составе «Динамо»? Где они могут произойти?

- В атаке должны быть изменения. В обороне вряд ли. Но тут вопрос в том, не получил ли кто-то травму за этот период. В Москве холодно, и повреждения могут быть на ровном месте.

- Тюкавин выйдет в стартовом составе?

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- Да. Мне кажется, что он появится на поле с первых минут. В Самаре он неплохо вышел и главное – забил. Теперь сложно сажать его на скамейку.

- Не исключаете, что «Динамо» может сыграть в два форварда?

- Могут, конечно, сыграть Смолов и Тюкавин вместе. Смолов может исполнить не чистого нападающего, а под ним, с большим объемом работы и отходом в центральную зону. Все-таки опытный парень. А Тюкавин быстрый, он может убежать и забить. Надо выигрывать, чтобы не уходить в путь регионов.

- Захарян выйдет в стартовом составе? Он был недоволен своей заменой в первом матче.

- Да, но я не знаю, какая обстановка и какие у него отношения с тренером. Надеюсь, за это время они нашли общий язык, что он принес свои извинения за реакцию на замену. Так нельзя себя вести перед командой. Он член коллектива, и тренер вправе решать, кого менять. Арсен - умный парень и должен понять, что был неправ в этой ситуации. Это ведущий футболист. Тем более, предстоит матч, который надо выигрывать.

- Что скажете о готовности «Динамо» после сборов?

- Она неплохая. Самое интересное, что ни один тренер не скажет, что в начале сезона надо выходить на стопроцентную готовность. Процентов 70-75 достаточно, а дальше уже надо добирать и выходить на пик по ходу сезона. Провал у «Динамо» был в начале второго тайма, а потом большую часть тайма динамовцы имели преимущество. Хотя и пропустили. Часто «Динамо» проваливается именно во второй части сезона. Очень хочется надеяться, на этот раз такого не будет. Тем более, команда борется за медали. В прошлом году вообще боролись за золото, но полностью провалили вторую часть сезона.

Но на ошибках учатся. И лучше это делать на чужих ошибках. Надеюсь, выводы были сделаны и таких срывов, как раньше больше не будет.

Елена Григорьевская