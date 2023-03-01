«Сами виноваты»: В «Динамо» прокомментировали вылет из Пути РПЛ Кубка России

В московском «Динамо» прокомментировали вылет из Пути РПЛ Кубка России. Сегодня, напомним, «бело-голубые» сыграли с «Крыльями Советов» дома вничью (1:1) и покинули Путь РПЛ по сумме двух встреч (2:3).

«В первом тайме не хватало концентрации — игроки выпадали. Во втором собирались, но, к сожалению, не хватило. Нужно было играть концентрированнее и в первом матче, и в начале второго. Сами виноваты», - рассказал «Чемпионату» член совдира «Динамо» Дмитрий Гафин.

Теперь динамовцы в пути регионов сыграют с клубом из следующей четвёрки: «Зенит», «Ахмат», «Пари НН», «Акрон», результаты жеребьёвки узнаем завтра днём.