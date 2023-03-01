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Кубок России

Осинькин – о матче с «Динамо»: «Будем играть в полную силу»

01 Марта 2023 • 19:23 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Крылья Советов
1-й тайм

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями об игре против московского «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ. Матч стартует в Москве на «ВТБ Арене» в 20:00, время московское.

«Мы на предматчевой установке столкнулись с тем, что нас устраивает и ничья, счёт тонкий, преимущество маленькое и любая ошибка в исполнении нашей команды может все изменить. Поэтому мы будем играть только в полную силу», - рассказал тренер «Матч ТВ».

Осинькин добавил, что в его команде играют разноплановые игроки, которые могут меняться флангами и запутывать соперника.

Напомним, что несколько дней тому назад самарцы уже сыграли с «Динамо» дома и победили – 2:1. Отличились новички клуба – Владимир Писарский и Александр Зуев, у динамовцев забил Константин Тюкавин.

Не пропустите трансляцию грядущего матча от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Игорь Осинькин
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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