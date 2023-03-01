Йоканович объяснил обратную замену Лесового

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:1) ответил на вопросы о замене Данила Лесового и формате Кубка.

- Чем обусловлена обратная замена?

- Основной причиной было то, что Лесовой играл вдали от своей позиции. Основная причина, почему мы решили поменять Данила Лесового было наше намерение сыграть в два нападающих. У меня был вариант поменять либо Лесового, либо Захаряна, и я принял решение оставить Арсена на поле, потому что от него мог пойти опасный кросс либо удар из-за пределов штрафной.

- Учитывая регламент Кубка, я думаю, что вы впервые играете по такому регламенту, не мешало ли это вам и команде это настроиться на игру, ведь даже уступив, вы все равно остаетесь в турнире?

- Надо сначала сказать, что формат Кубка предусматривает даже в случае неудачной серии остаться в нем. Не могу сказать, что мы были недонастроены. К сожалению, те два матча, что мы сыграли, нельзя назвать успешными. Мы сыграли в Самаре 1:2, а здесь - вничью. Необязательный гол в Самаре, который мы пропустили «на флажке» игры, позволил самарцам победить. Я абсолютно с вами согласен, что мы не проделали нашу работу хорошо, но в то же время мы не опускаем голову. У нас следующая игра в формате Премьер-лиги опять же с тем же соперником. Постараемся победить. Если же говорить о той сетке и формате Кубка, у нас не было недонастроя, но сейчас как раз мы хотели играть в сетке Пути РПЛ, а не в Пути регионов, но пока сложилось так, будем исправляться.