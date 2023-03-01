Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Йоканович объяснил обратную замену Лесового

01 Марта 2023 • 22:41 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:1) ответил на вопросы о замене Данила Лесового и формате Кубка.

- Чем обусловлена обратная замена?

- Основной причиной было то, что Лесовой играл вдали от своей позиции. Основная причина, почему мы решили поменять Данила Лесового было наше намерение сыграть в два нападающих. У меня был вариант поменять либо Лесового, либо Захаряна, и я принял решение  оставить Арсена на поле, потому что от него мог пойти опасный кросс либо удар из-за пределов штрафной.

- Учитывая регламент Кубка, я думаю, что вы впервые играете по такому регламенту, не мешало ли это вам и команде это настроиться на игру, ведь даже уступив, вы все равно остаетесь в турнире?

- Надо сначала сказать, что формат Кубка предусматривает даже в случае неудачной серии остаться в нем. Не могу сказать, что мы были недонастроены. К сожалению, те два матча, что мы сыграли, нельзя назвать успешными. Мы сыграли в Самаре 1:2, а здесь - вничью. Необязательный гол в Самаре, который мы пропустили «на флажке» игры, позволил самарцам победить. Я абсолютно с вами согласен, что мы не проделали нашу работу хорошо, но в то же время мы не опускаем голову. У нас следующая игра в формате Премьер-лиги опять же с тем же соперником. Постараемся победить. Если же говорить о той сетке и формате Кубка, у нас не было недонастроя, но сейчас как раз мы хотели играть в сетке Пути РПЛ, а не в Пути регионов, но пока сложилось так, будем исправляться.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Даниил Лесовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
1.92 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
23:36 · Кубок России
Новичок «Крыльев» Гарре: «Меня хорошо приняли в клубе, я счастлив»
23:28 · Кубок России
Ломаев: «Писарский делает то, что требуется от нападающего»
23:23 · Кубок России
Солдатенков: «Динамо» давило, но мы выстояли»
23:17 · Кубок России
Как «Динамо» не сумело обыграть «Крылья Советов» - видео видео
23:10 · Кубок России
Лещук: «Надо было не думать и сразу бить с разворота»
23:06 · Кубок России
Осинькин расскзаал о задачах команды после ухода лидеров
23:01 · Кубок России
Лещук: «Попадём на «Зенит» в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться»
23:00 · Кубок России
Осинькин - о попадании в группу с «Зенитом» и «Спартаком» : «То, что подумал, лучше не говорить, наверное»
22:52 · Кубок России
Осинькин назвал слабые стороны в игре «Крыльев Советов»
22:50 · Кубок России
Шалимов: «В атаке «Динамо» испытывало проблемы»
22:50 · Кубок России
Писарский: «Свист с трибун на меня не влияет»
22:47 · Кубок России
Йоканович: «Проблема в том, что мы ошибки делали без особого давления со стороны Самары»
22:44 · Кубок России
Генеральный директор «Динамо» прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России
22:43 · Кубок России
Ловчев: «У Осинькина ни один игрок плохо не играет»
22:41 · Кубок России
Йоканович объяснил обратную замену Лесового
Все новости