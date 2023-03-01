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Кубок России

​Мор оценил шансы «Динамо» и «Крыльев Советов» перед ответным матчем

01 Марта 2023 • 19:38 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
1-й тайм

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «Динамо» и «Крыльев Советов» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

Напомним, что в первой игре «Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своём поле со счётом 2:1.

«В этом матче шансы 50 на 50. В составах есть небольшие изменения. Думаю, равные шансы тут, тем более «Динамо» по стилистике удобно для «Крыльев Советов», - сказал Мор, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ответный матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Эдуард Мор
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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