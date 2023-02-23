Мостовой раскритиковал «Динамо» за игру в Кубке России

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой не пожалел слов критики в адрес футболистов московского «Динамо», уступивших сегодня на выезде самарским «Крыльям Советов» - 1:2. Матч состоялся в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России.

«Ужасная игра, первые 20-25 минут они полностью владели преимуществом, а потом не знаю, что произошло с ним потом, замерзли? Катастрофическая, медленная игра, очень медленная. Ясно, что поле плохое, но «Крылья» же как-то смогли два гола забить, а могли забить и больше», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Однако не всё у динамовцев потеряно и через несколько дней в Москве пройдёт ответная игра в паре. Матч намечен на 1 марта.