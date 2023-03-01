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Кубок России

​«Динамо» назвало состав на ответный матч с «Крыльями Советов»

01 Марта 2023 • 19:05 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Крылья Советов
1-й тайм

В среду вечером «Динамо» и «Крылья Советов» проведут ответный матч 1/4 финала Кубка России. Рулевой московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Даса, Сезонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Макаров, Нгамалё, Тюкавин.

Напомним, что в первом матче «Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своём поле со счётом 2:1.

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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