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Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» посетили 7 300 зрителей

25 Февраля 2023 • 00:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
01.03 20:00

Несмотря на мороз, уже позавчерашний матч Фонбет Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московскими «Динамо» на «Солидарность Арене» посетили 7 300 болельщиков. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба «крылышек». Температура воздуха в Самаре в тот день опускалась до -13 градусов.

Напомним, что в том поединке хозяева наградили своих морозостойких болельщиков победой – 2:1. Свои дебютные голы за самарцев забили Владимир Писарский и Александр Зуев, гол «Динамо» - на счету Константина Тюкавина.

Ответная игра четвертьфинала между «Крыльями» и «Динамо» пройдёт в Москве 1 марта. Место действия – «ВТБ Арена».

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Крылья Советов Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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