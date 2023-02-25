Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» посетили 7 300 зрителей

Несмотря на мороз, уже позавчерашний матч Фонбет Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московскими «Динамо» на «Солидарность Арене» посетили 7 300 болельщиков. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба «крылышек». Температура воздуха в Самаре в тот день опускалась до -13 градусов.

Напомним, что в том поединке хозяева наградили своих морозостойких болельщиков победой – 2:1. Свои дебютные голы за самарцев забили Владимир Писарский и Александр Зуев, гол «Динамо» - на счету Константина Тюкавина.

Ответная игра четвертьфинала между «Крыльями» и «Динамо» пройдёт в Москве 1 марта. Место действия – «ВТБ Арена».