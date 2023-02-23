Каряка похвалил празднование Писарского

Бывший украинский и российский футболист Андрей Каряка прокомментировал празднование гола Владимиром Писарским. Напомним, сегодня форвард «Крыльев Советов» забил свой дебютный гол за самарский клуб и отпраздновал его, изобразив дирижёра с палочкой.

««Отличное празднование, ведь холодно в Самаре было, поэтому зрителей надо было чуть «встряхнуть». Красавчик, что ещё надо от форварда?», - цитирует Каряку «РБ Спорт».

В минувшем матче «крылышки» одержали победу со счётом 2:1, однако в ответной игре, которая пройдёт 1 марта в Москве расклад сил в паре четвертьфиналистов Фонбет Кубка России может поменяться.