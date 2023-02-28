Молодой талант московского «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в стамбульский гранд из-за принципиальной позиции его отца, рапортует в своих соцсетях инсайдер Гезен Докуз.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб и россиянин достигли соглашения о переходе, однако ему было суждено сорваться. Как уточняет источник, решающее слово в сделке было за отцом Захаряна.

Позже появилась информация, что представители клуба и семья Захаряна проведут ещё одну встречу.

19-летний динамовец продолжает сезон в составе своего клуба, завтра, 1 марта «бело-голубые» сыграют ответный матч в четвертьфинальной серии Кубка России против самарских «Крыльев Советов» на «ВТБ Арене» в Москве.