Зуев поблагодарил самарских болельщиков

Новичок «Крыльев Советов» и автор победного гола в кубковом матче с «Динамо» (2:1) Александр Зуев поблагодарил самарскую публику, которая не побоялась мороза и пришла сегодня на игру.

«Эмоции от победы фантастические. Очень рад победе команды и своему дебюту в новом клубе. Спасибо болельщикам за шикарную поддержку, они меня тепло приветствовали еще до самого гола. Это придало мне сил, может, поэтому так получилось, что я забил», - цитирует Зуева «Матч ТВ».

Напомним, что Зуев стал новичком «Крыльев» несколько дней назад, подписав трудовое соглашение до конца сезона. В последние годы карьеры 26-летний полузащитник выступал за «Рубин» и «Химки».