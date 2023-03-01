Генеральный директор «Динамо» прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров высказался об итоге матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть и пройти дальше. Команда очень старалась, но это футбол — такое бывает. «Крылья» играли здорово, мы их поздравляем с победой и проходом в следующий раунд», — заявил функционер в интервью «Чемпионату».

Пивоваров отметил, что команда смогла выступить лучше, поэтому необходимо сделать выводы из произошедшего. По словам Павла, в «Динамо» готовы ко встрече с любым соперником в Пути регионов.

Напомним, что московский клуб сыграл вничью со счётом 1:1, уступив по сумме двух встреч. «Бело-синие» продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке.