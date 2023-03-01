Лещук: «Попадём на «Зенит» в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал потенциальный кубковым матч с петербургским «Зенитом».

«Ну попадём на «Зенит» в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться. Какая разница, с кем играть? Либо сейчас на них попадём, либо позже», - цитирует Лещука «Чемпионат».

«Сине-бело-голубые» в матче Пути регионов Кубка России обыграли ульяновскую «Волгу» с разгромным счётом 3:0. Московский коллектив же в свою очередь по сумме двух матчей уступил самарским «Крыльям Советов» (2:3) и теперь имеет возможность столкнуться на следующей стадии кубкового соревнования именно с петербургским коллективом.