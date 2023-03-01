Солдатенков: «Динамо» давило, но мы выстояли»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал ничью своей команды с московским «Динамо» - 1:1.

«Динамо» давило, но мы выстояли и прошли дальше. Кто выделился? Я бы отметил Романа Евгеньева, он провел качественный матч», - рассказал Солдатенков «Матч ТВ».

Напомним, что дальше «Крылья» продолжат выступление в Кубке России в Пути РПЛ, а «Динамо» выбыло в нижнюю сетку – в Путь регионов. Несколько дней назад в паре прошёл первый матч, в котором самарцы одержали победу – 2:1.

Ближайший матч «Крылья» снова проведут против «Динамо» в Москве, но в рамках РПЛ, он запланирован на воскресенье – 5 марта.