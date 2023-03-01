Пименов – об игре «Динамо» - «Крылья Советов»: «Пенальти - нарисованный»

Известный российский спортсмен Руслан Пименов прокомментировал ситуацию, возникшую во время поединка между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«Пенальти - нарисованный. 28‑й номер «Крыльев» здорово отработал, шёл на руку динамовца, а потом упал. Судья не разобрался», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Противостояние москвичей и самарцев завершилось ничейным результатом 1:1, однако общий счёт по итогам двухматчевого противостояния оказался 2:3 в пользу «Крыльев Советов». Единственный гол в ответном противостоянии команда гостей забила с одиннадцатиметровой отметки.