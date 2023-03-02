«Тяжелейшие игры» - Зуев описал матчи с московским «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» сумели пробиться в следующий раунд Фонбет Кубка России, сыграв вничью с московским «Динамо» в ответном матче. В первом поединке в Самаре «Крылья», напомним, оказались сильнее благодаря голу вышедшего на замену Александра Зуева. Он прокомментировал прошедшие игры, заявив, что они оказались очень сложными.

- «Динамо» — тяжёлый соперник, это были две тяжелейшие игры. Мы низко сели, поэтому хорошо, что так закончилось, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом самарские «Крылья Советов» дважды выходили в финал Кубка России - сперва в 2004 году, затем в 2021.