Писарский – о переходе в «Крылья Советов»: «Нравится команда, тренер»

Игрок «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о том, почему оказался в самарской команде.

«Это моё решение. Это моё дело. Нравится команда, тренер. Хорошие условия», - приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

Вчера, первого марта, Владимир Писарский благодаря реализованному одиннадцатиметровому удару принёс своей команде ничью с московским «Динамо», позволившую самарцам с общим счётом 3:2 обыграть «бело-голубых» в двухматчевом противостоянии Пути РПЛ Кубка России.

Таким образом, «Динамо» отправилось в Путь регионов, а «Крылья Советов» продолжат бороться за титул в Пути РПЛ.