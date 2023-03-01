Осинькин расскзаал о задачах команды после ухода лидеров

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) ответил на вопрос о потере лидеров.

- Вы потеряли двух ключевых игроков. Сегодня, наблюдая за игрой, мы не заметили потери лидеров. Сейчас когда эти игроки ушли, вы встречались с руководством, какие цели ставят? Менялись ли они для вас, или вам сказали продолжать в том же духе?

- В принципе, конечно, был разговор о том, что мы не должны откатываться, что не должны играть хуже, чем раньше. Мы должны держать уровень, развивать футболистов и постараться сделать так, чтобы к нам больше ребят хотело прийти. Чтобы мы могли уже определенных футболистов легче удерживать, чтобы уже не было такой большой разницы в классе, уровне команды, между нами и теми командами, куда их приглашают. Наверное, потихоньку уровень команд, куда нас могут пригласить, он уменьшается. В какой-то мере нам это приятно. А чтобы он действительно, чтобы мы действительно поджимали наших лидеров, нужны такие победы, как в этом противостоянии с «Динамо». Мы находим лишних болельщиков себе, количество болельщиков увеличиваем. Мы свою уверенность какую-то повышаем. Это очень важные матчи и победы. Мы должны идти дальше.