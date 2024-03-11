Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

В случае, если футболисты «Наполи» пройдут «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов, им выплатят щедрый бонус.

По информации La Gazetta dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис пообещал выделить на команду 10 миллионов в виде бонусов в случае успеха в ответном матче Лиги чемпионов. В первой игре, напомним, команды сыграли вничью со счётом 1:1. По голу в той встрече забили Роберт Левандовски и Виктор Осимхен.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт завтра, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.