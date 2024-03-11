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Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 Марта 2024 • 21:14 Комментировать (4)
Барселона
...
Наполи
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12.03 23:00

В случае, если футболисты «Наполи» пройдут «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов, им выплатят щедрый бонус.

По информации La Gazetta dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис пообещал выделить на команду 10 миллионов в виде бонусов в случае успеха в ответном матче Лиги чемпионов. В первой игре, напомним, команды сыграли вничью со счётом 1:1. По голу в той встрече забили Роберт Левандовски и Виктор Осимхен.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт завтра, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.


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Барселона Аурелио Де Лаурентис Наполи ещё теги

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БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
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Комментарии (4) Все комментарии
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ингерман
11 Марта 2024 в 22:16
Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
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каж-даму!
TEREX
11 Марта 2024 в 22:22
дык бро..)) ане апирацыю Ы ни сматрели..))
TEREX
11 Марта 2024 в 22:05
отличная мотивация для победы..))
Барсафобия
11 Марта 2024 в 21:38
он че себя шейхом считает
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