Хави: В матче с «Наполи» нам нужно, чтобы «Монжуик» был похож на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселона» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Наполи».

Напомним, первая встреча 1/8 финала, которая прошла в Неаполе, завершилась со счетом 1:1.

— Нам нужно, чтобы завтра «Монжуик» был похож на «Камп Ноу». Я прошу всех болельщиков максимально поддержать нас, — заявил Хави журналистам.

Ответный матч «Барселоны» с «Наполи» состоится во вторник, 12 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию поединка, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.