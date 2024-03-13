​Рафинья установил антирекорд «Барселоны»

Каталонская «Барселона» впервые за долгое время вошла в восьмерку лучших клубов футбольной Европы, она смогла пройти итальянский «Наполи», обыграв его в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Очень старался забить в этом матче бразильский атакующий полузащитник Рафинья, но снова не преуспел в этом.

Теперь, как посчитали статистики, у него уже двадцать шесть ударов за десять сыгранных в Лиге чемпионов матчей, и он стал игроком «Барселоны» с наибольшим количеством ударом, но без забитых при этом голов в Лиге чемпионов за всю историю каталонской «Барселоны».