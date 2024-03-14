Три представителя Ла Лиги сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов – такого не было шесть лет

Сразу три испанские команды достигли стадии четвертьфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Первым это сделал мадридский «Реал», одолевший в 1/8 финала немецкий «РБ Лейпциг» (2:1 по сумме двух матчей), затем «Барселоне» удалось выбить «Наполи» (4:2), а сегодня триумф отпраздновал мадридский «Атлетико», оказавшийся точнее «Интера» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам двухматчевой дуэли.

Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18 сыграют три представителя испанской Ла Лиги – тогда это были «Реал», «Барселона» и «Севилья». Победителем того розыгрыша, напомним, стали «сливочные», которым удалось обыграть «Ливерпуль» в финале (3:1).