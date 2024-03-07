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Тарханов cчитаtn, что «РБ Лейпциг» должен был обыгрывать «Реал»

07 Марта 2024 • 22:31 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
РБ Лейпциг

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов дал комментарий после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Лейпцигом» (1:1).

«Реал» и «Манчестер Сити» являются главными претендентами на победу. Мадридцы вообще еле выиграли и считаю, что «Лейпциг» должен был обыгрывать «Реал», - цитирует специалиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что ответный матч «Реала» против «РБ Лейпцига» завершился вничью со счетом 1:1. В первом поединке мадридцы одержали минимальную победу – 1:0. Соперник «сливочных» по ¼ финала определится 15 марта.

Ранее хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере «РБ Лейпцига» Марко Розе.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Тарханов Лига Чемпионов РБ Лейпциг ещё теги

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