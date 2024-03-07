Кроос: Одно дело – результат, другое – то, как ты играешь

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о матче против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе мадридского клуба отличился Винисиус Жуниор, а в гостей - Вилли Орбан. Благодаря победе в первой встрече «сливочные» вышли в четвертьфинал турнира.

- Одно дело – результат, другое – то, как ты играешь. В перерыве мы были недовольны тем, как мы играли. Во втором тайме уже было получше. Тем не менее мы в четвертьфинале.

Соперник провёл хороший матч, они неплохо защищались и убегали в контратаки, - цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.