Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о возможном трансфере на «Сантьяго Бернабеу» своего партнёра по сборной Франции Килиана Мбаппе. Напомним, форвард «ПСЖ» покинет свой клуб летом на правах свободного агента. Фаворитом на трансфер как раз считается «Реал».

«Обсуждаем ли мы в раздевалке трансфер Мбаппе? Я не говорю о футболистах, которые не играют за нашу команду», – сказал Камавинга на пресс-конференции перед матчем с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Камавинга в этом розыгрыше чемпионата Испании провёл 20 матчей, где отметился одной результативной передачей.