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«Реал» способен убить – игра, комбинации, состав»: Ольмо – о матче в Лиге чемпионов

05 Марта 2024 • 18:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
06.03 23:00

Хавбек «РБ Лейпциг» Дани Ольмо высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, что первая игра завершилась победой мадридского клуба – 1:0.

«Реал» способен убить – игра, комбинации, состав», – приводит слова испанского футболиста издание Marca.

При этом игрок заявил, что немецкая команда собирается обыграть «сливочных» и пройти в следующий раунд турнира.

Встреча между командами состоится завтра, 6 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск). Игру обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Давиде Массой.


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