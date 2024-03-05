«Реал» способен убить – игра, комбинации, состав»: Ольмо – о матче в Лиге чемпионов

Хавбек «РБ Лейпциг» Дани Ольмо высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, что первая игра завершилась победой мадридского клуба – 1:0.

«Реал» способен убить – игра, комбинации, состав», – приводит слова испанского футболиста издание Marca.

При этом игрок заявил, что немецкая команда собирается обыграть «сливочных» и пройти в следующий раунд турнира.

Встреча между командами состоится завтра, 6 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск). Игру обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Давиде Массой.