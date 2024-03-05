Розе: Беллингем – воин, он стал лидером «Реала»

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился мнением о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

- Он отличный парень, который является одним из лидеров в своей команде. Беллингем – воин, который хочет побеждать в каждом матче. Я могу сказать своим ребятам, что он добавит игре «Реала» что-то особенное. Он непредсказуем при работе с мячом. У этого парня нет пределов, - цитирует специалиста AS.

«Реал Мадрид» и «РБ Лейпциг» сыграют завтра в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась 14 февраля, подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счётом 1:0.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года, подписав контракт до июня 2029-го. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 30 матчей, 20 забитых мячей и восемь ассистов.