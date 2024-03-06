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​Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч Лиги чемпионов

06 Марта 2024 • 21:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 35 мин.

В среду вечером «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» на выезде со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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