Капитан «Реала»: Мы достигли нашей цели и вышли в следующий раунд

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес дал свой комментарий по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Благодаря успеху в первом матче, подопечные Карло Анчелотти прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы достигли нашей цели и вышли в следующий раунд. Мы все понимаем, что это была не лучшая наша игра, но иногда это нужно пережить. «Лейпциг» был феноменален. Но главное, что мы достигли нашей цели. Когда соперник играет хорошо, а ты не в лучшей форме, нужно это признавать. Мы счастливы, что смогли пройти дальше, - цитирует Начо официальный сайт УЕФА.