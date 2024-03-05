Анчелотти: «Беллингем ошибочно получил красную карточку, он не оскорбил судью»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз прокомментировал инцидент в концовке матча с «Валенсией» в последнем туре чемпионата Испании. Напомним, под самый занавес Джуд Беллингем забил победный гол для «Реала», но удар по ворота был нанесён после финального свистка, из-за чего матч закончился вничью 2:2. Правда, Беллингем затем получил красную карточку за споры.

«Мне не нужно вновь обсуждать с Беллингемом случившееся на «Месталье». Красная карточка была показана Джуду ошибочно, ведь он не оскорбил судью.

Беллингем из-за дисквалификации пропустит следующий матч «Реала» в чемпионате Испании. Зато англичанин сможет принять участие в завтрашней игре с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов.