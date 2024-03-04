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​Эксперты оценили шансы «РБ Лейпцига» обыграть «Реал» в матче Лиги чемпионов

04 Марта 2024 • 19:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
06.03 23:00

В среду, 6 марта 2024 года, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет на своём поле «РБ Лейпциг».

Эксперты букмекерских контор оценивают победу «Реала» в предстоящем поединке в 61,5%. «РБ Лейпциг» добудет победу с вероятностью в 17,3%. Ничейный исход матча возможен с вероятностью в 21,2%.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Стоит отметить, что коллективы нанесли одинаковое количество ударов по воротам в том поединке (по 15 выстрелов), а вот мячом «Реал» владел немного больше – 51% против 49%.

Не пропустите прямую трансляцию матча «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» на нашем портале.


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