​Уткин дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»

В среду вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Реал» и «РБ Лейпциг». Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на эту встречу.

«Казалось бы, здесь уже многое ясно, но я обязательно посмотрю эту игру, потому что она обещает быть как минимум весёлой. Я убеждён, что «РБ Лейпциг» - не та команда, которая будет чего-то бояться. Проиграть «Реалу» не зазорно, а вот выиграть можно. Я полагаю, что матч получится открытым. Мне кажется, самая разумная ставка – обе команды забьют», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Реал» - «РБ Лейпциг» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в первом матче «Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 2:1.

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