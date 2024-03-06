Корнеев считает, что «Реал» должен обыграть «РБ Лейпциг»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом».

Напомним, первая встреча этих команд, проходившая в Германии, завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

«В Лиге чемпионов отмазок быть не должно. «Реал» проводит матч на своём поле. После ничьей с «Валенсией», тут нет никаких вариантов, кроме победы», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 6 марта, в Испании. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.