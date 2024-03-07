Отскочивший Винисиус, острый язык Опенда и Дзюба как ориентир для Беллингема

За «Реал» сыграла перекладина

Состоялась ещё пара ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сенсацией запахло над «Сантьяго Бернабеу», где «РБ Лейпциг» на определённом отрезке знатно прижал «Реал» к воротам. Это произошло, когда «сливочные» открыли счёт. В середине второго тайма Винисиус вывел хозяев вперёд, а дальше им пришлось отбиваться. От гола Орбана они не отбились, от остального – отбились. И выдохнули.

«Реал» висел на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Попади Ольмо в компенсированное не в перекладину, а чуть пониже – была бы первая громкая неожиданность плей-офф. Кстати, за десять минут перед своим голом Винисиус мог удаляться за несдержанность. Он схватил в центральном круге Орбана за горло и получил лишь жёлтую. Горячая бразильская кровь может когда-то серьёзно подвести «Реал».

Главному тренеру «РБ Лейпцига» Марко Розе иногда казалось, что его команда численно превосходит «Реал». Ну и правда порой возникало такое впечатление. Анчелотти надеется, что Куртуа и Милитао оправятся от травм к четвертьфиналу. Кстати, наставник «сливочных» не считает, что Винисиус заслуживал удаления. Теоретически могли удалить ещё и Опенда, который оскорбительно отозвался о матери Начо Фернандеса.

Холанну очень далеко до Роналду

У кого всё прошло по плану, так это у «Манчестер Сити». Разве что пропускать дома от «Копенгагена» «небесно-голубые» не рассчитывали. Хотя это не должно было их особо удивить. На групповом этапе в родных стенах команда Гвардиолы пропустила три мяча в трёх матчах (в том числе двушку от «РБ Лейпцига»). «Ман Сити», кстати, повторил счёт первого матча с «Копенгагеном». Снова 3:1 выиграли манкунианцы.

Эрлинг Холанн установил окончательный счёт и забил 41-й личный гол в Лиге чемпионов. Столько же у бывшего нападающего «Сити» Серхио Агуэро. Ещё сотку надо положить в рамках ЛЧ Холанну, чтобы превзойти соответствующий бомбардирский рекорд Криштиану Роналду. Ну а «Манчестер Сити» в целом не проигрывает в Лиге чемпионов с мая 2022 года, когда он пострадал от мадридского «Реала» в полуфинале.

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ седьмой раз подряд. И ещё кое-что интересное из другой пары. Голевую передачу Винисиусу отдал Беллингем. У него есть результативные действия в каждом из шести матчей за свой новый клуб в рамках Лиги чемпионов. Ранее подобное достижение покорялось Артёму Дзюбе (за «Зенит»), Килиану Мбаппе (за «ПСЖ») и Себастьяну Аллеру (за ПСВ).

Результаты матчей

«Реал» Мадрид - «РБ Лейпциг» - 1:1 (первый матч - 1:0)

«Манчестер Сити» - «Копенгаген» - 3:1 (первый матч 3:1)

«Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» повторил счёт первого матча против «Копенгагена» и прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов