​Анчелотти высказался о выборе состава «Реала» на матч Лиги чемпионов

В среду «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу выбора состава на эту игру.

«У меня есть некоторые сомнения по поводу состава на завтрашний матч. Но я не буду давать намёков. Связка Рюдигер – Тчуамени появилась из-за дискомфорта у Начо. Теперь Начо вернулся, и у него есть шансы выйти завтра в стартовом составе», - сказал Анчелотти журналистам.

Отметим, что в первом матче против «РБ Лейпцига» «Реал» отпраздновал гостевую победу с минимальным счётом 1:0.