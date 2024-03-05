Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что поговорил с полузащитником «Валенсии» Муктаром Дьякаби. Отметим, что в последнем туре чемпионата Испании хавбек получил очень серьёзную травму в матче с «королевским клубом».

«Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед ответным матчем с «РБ Лейпцигом» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Дьякаби из-за перелома ноги пропустит внушительный срок. Травму футболисту неумышленно нанёс полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Муктар отметился одним голом в 14 матчах.