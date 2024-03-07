«Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче против «РБ Лейпцига» мадридский «Реал» намеревался оформить выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первом матче между командами игра была невзыскательная. «Реал» с экспериментальной линией обороны ничего не пропустил, а забил однажды. Браим Диас принёс ту победу «сливочным». На «Сантьяго Бернабеу» кадровые проблемы с обороной были уже у «РБ Лейпцига». Симакан отбывал дисквалификацию, а у Клостерманна травма подколенного сухожилия.

Винисиусу грозит дисквалификация в чемпионате Испании, но с Лигой чемпионов это всё равно не коррелируется. Беллингему тоже, в общем-то, ничего не мешало оторваться в ЛЧ. Они составили главную ударную силу «Реала» в первом тайме, которая, впрочем, не проявляла себя. Мадридцы выбрали пассивный вариант игры, отталкиваясь от своего минимального преимущества по итогам первого матча.

А вот «РБ Лейпциг» был больше настроен на колкие выпады. На десятой минуте Ольмо отправил Шешко вперёд по правому полуфлангу. Тот имел перед собой огромное пространство, позволил себе остановиться и пробил прямо в Лунина. Видимо, Шешко ожидал офсайда. Так и случилось – лайнсмен зажёг флажок. Хозяева ответили подачей Камавинги справа и тычком Винисиуса плечом мимо створа.

Гости в следующей атаке создали хороший шанс, но распорядились им плохо. Хави Симонс прошёл по левому полуфлангу, откатил в центр, и Опенда исполнил мимо правой штанги. Вообще как-то «Реал» допускал опасные атаки гостей на скорости, не пресекал их. Вскоре Опенда получил мяч в зоне левого инсайда и из-под Рюдигера пробил опять правее створа.

Следующее серьёзное включение у «быков» случилось ближе к перерыву. Хави Симонс пробивал из левой части штрафной площади, а Лунин отвёл угрозу. В начале второго тайма вратарь «сливочных» подарил мяч сопернику в своей штрафной площади, однако Опенда находился в позиции острого угла, и Лунин исправил свою ошибку. Ну а чем «Реал» в целом занимался на поле, непонятно.

Свежий Родриго показал, зачем он вышел на замену в перерыве. Пробежался по правому флангу и заработал штрафной удар. То было начало возрождения «Реала» конкретно в этом матче. Гости не опускались назад, но уже они больше сталкивались с быстрыми атаками соперников. Была такая атака у хозяев: Винисиус прострелил слева, Вальверде скинул, а удар Беллингема заблокировали.

На 65-й минуте «Реал» распрямился пружиной гола с контратаки. Кроос сделал перехват около своей штрафной и снабдил мячом Беллингема. Тот из левой полуфланговой зоны катнул куда надо в центр, и Винисиус отправил сферу по назначению (1:0, по сумме двух матчей 2:0). Пропущенный гол реально стал для «быков» красной тряпкой. Они понеслись вперёд и довольно быстро восстановили статус-кво.

Раум навесил слева после углового, а Орбан на ближней штанге продавил Начо и отличился головой в падении (1:1, по сумме двух матчей 2:1). Ещё атаковал «РБ Лейпциг», где-то с линии штрафной мимо бил Ольмо, а Шешко и Хенрихс попадали в руки Лунина. Хави Симонс и Орбан не смогли забить головой. «Реал» отвёл игру от своих ворот, но не до конца. Гости ещё устроили финальный штурм. Ольмо в добавленное время ногой подкинул мяч в перекладину. «Реалу» в какой-то мере повезло, и он протиснулся в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов