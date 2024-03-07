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Лига чемпионов

«Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов

07 Марта 2024 • 00:52 Комментировать (4)
Реал Мадрид
1:1
РБ Лейпциг
окончен

В ответном матче против «РБ Лейпцига» мадридский «Реал» намеревался оформить выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1РБ Лейпциг
(1:0) Винисиус Жуниор65'  
  68'Орбан Вилли (1:1)
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди ФерланТчуамени Орельен  73'Кроос Тони  75' 78' (Модрич Лука ( 78') Камавинга Эдуардо 46' (Родриго ( 46') Вальверде ФедерикоБеллингем Джуд 85' (Хоселу Санмартин ( 85') Винисиус Жуниор  54'
Запасные: Гонсалес ФранВаскес ЛукасДиас БраимСебальос ДаниГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаГюлер Арда
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминОрбан Вилли  71'Люкеба КастеллоРаум Давид  50'Ольмо ДаниАйдара Амаду 90' (Кампль Кевин ( 90') Шлагер Ксавер  20' 85' (Элмас Эльиф ( 85') Симонс ХавиШешко Беньямин 85' (Баумгартнер Кристоф ( 85') Опенда Лои 77' (Поульсен Юссуф ( 77')
Запасные: Ятта НухаЗайвальд НиколасБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферБласвих ЯнисЦингерле Леопольд
06 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

В первом матче между командами игра была невзыскательная. «Реал» с экспериментальной линией обороны ничего не пропустил, а забил однажды. Браим Диас принёс ту победу «сливочным». На «Сантьяго Бернабеу» кадровые проблемы с обороной были уже у «РБ Лейпцига». Симакан отбывал дисквалификацию, а у Клостерманна травма подколенного сухожилия.

Винисиусу грозит дисквалификация в чемпионате Испании, но с Лигой чемпионов это всё равно не коррелируется. Беллингему тоже, в общем-то, ничего не мешало оторваться в ЛЧ. Они составили главную ударную силу «Реала» в первом тайме, которая, впрочем, не проявляла себя. Мадридцы выбрали пассивный вариант игры, отталкиваясь от своего минимального преимущества по итогам первого матча.

А вот «РБ Лейпциг» был больше настроен на колкие выпады. На десятой минуте Ольмо отправил Шешко вперёд по правому полуфлангу. Тот имел перед собой огромное пространство, позволил себе остановиться и пробил прямо в Лунина. Видимо, Шешко ожидал офсайда. Так и случилось – лайнсмен зажёг флажок. Хозяева ответили подачей Камавинги справа и тычком Винисиуса плечом мимо створа.

Гости в следующей атаке создали хороший шанс, но распорядились им плохо. Хави Симонс прошёл по левому полуфлангу, откатил в центр, и Опенда исполнил мимо правой штанги. Вообще как-то «Реал» допускал опасные атаки гостей на скорости, не пресекал их. Вскоре Опенда получил мяч в зоне левого инсайда и из-под Рюдигера пробил опять правее створа.

Следующее серьёзное включение у «быков» случилось ближе к перерыву. Хави Симонс пробивал из левой части штрафной площади, а Лунин отвёл угрозу. В начале второго тайма вратарь «сливочных» подарил мяч сопернику в своей штрафной площади, однако Опенда находился в позиции острого угла, и Лунин исправил свою ошибку. Ну а чем «Реал» в целом занимался на поле, непонятно.

Свежий Родриго показал, зачем он вышел на замену в перерыве. Пробежался по правому флангу и заработал штрафной удар. То было начало возрождения «Реала» конкретно в этом матче. Гости не опускались назад, но уже они больше сталкивались с быстрыми атаками соперников. Была такая атака у хозяев: Винисиус прострелил слева, Вальверде скинул, а удар Беллингема заблокировали.

На 65-й минуте «Реал» распрямился пружиной гола с контратаки. Кроос сделал перехват около своей штрафной и снабдил мячом Беллингема. Тот из левой полуфланговой зоны катнул куда надо в центр, и Винисиус отправил сферу по назначению (1:0, по сумме двух матчей 2:0). Пропущенный гол реально стал для «быков» красной тряпкой. Они понеслись вперёд и довольно быстро восстановили статус-кво.

Раум навесил слева после углового, а Орбан на ближней штанге продавил Начо и отличился головой в падении (1:1, по сумме двух матчей 2:1). Ещё атаковал «РБ Лейпциг», где-то с линии штрафной мимо бил Ольмо, а Шешко и Хенрихс попадали в руки Лунина. Хави Симонс и Орбан не смогли забить головой. «Реал» отвёл игру от своих ворот, но не до конца. Гости ещё устроили финальный штурм. Ольмо в добавленное время ногой подкинул мяч в перекладину. «Реалу» в какой-то мере повезло, и он протиснулся в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Кирилл Иванцов

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Реал Мадрид Лига Чемпионов РБ Лейпциг ещё теги

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Комментарии (4) Все комментарии
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Sergey999
07 Марта 2024 в 01:00
Барсафапепы это конечно назовут отскоком, но Реал прошел на классе. Куча ударов и подходов Лейпцига, а голевых то и не было. Мадрид один момент создал, один и забил. Но игра вызывает разочарование, спад начинается. При такой игре конечно 1/4 это потолок.
Barcelona-Champions
07 Марта 2024 в 00:59
Проползли все же в своём стиле черепахи мадридские)) То ли дело вчера Бавария и ПСЖ, вот это другое дело.
redwhite1959
07 Марта 2024 в 00:57
Немцам в завершающей стадии атак - это касается Ольмо и Опенда - не хватило мастерства. А так для Мадрида всё закончилось хорошо.
CELTIC FROST
07 Марта 2024 в 00:55
Выползли-таки... Лейпциг жаль. смелая настырная команда. Реал разочаровал и отскочил...
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