«Реал» сможет рассчитывать на Начо в матче против «РБ Лейпцига»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес пропускает сегодняшний матч против «Валенсии» из-за повреждения.

Центральный защитник начинает поединок на скамейке запасных, а его место в обороне займёт профильный хавбек Орельен Тчуамени. По сведениям журналиста Карлоса Родригеса, повреждение испанского футболиста не слишком серьёзно – он испытывает незначительный дискомфорт. Карло Анчелотти решил не рисковать ветераном в сегодняшней игре, однако к игре Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», которая состоится 6 марта, игрок должен быть полностью готов.

Следить за ходом встречи «Валенсии» и «Реала» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.