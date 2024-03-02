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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сможет рассчитывать на Начо в матче против «РБ Лейпцига»

02 Марта 2024 • 22:43 Комментировать
Валенсия
2:1
Реал Мадрид
1 5.60 X 4.00 2 1.65
перерыв

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес пропускает сегодняшний матч против «Валенсии» из-за повреждения.

Центральный защитник начинает поединок на скамейке запасных, а его место в обороне займёт профильный хавбек Орельен Тчуамени. По сведениям журналиста Карлоса Родригеса, повреждение испанского футболиста не слишком серьёзно – он испытывает незначительный дискомфорт. Карло Анчелотти решил не рисковать ветераном в сегодняшней игре, однако к игре Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», которая состоится 6 марта, игрок должен быть полностью готов.

Следить за ходом встречи «Валенсии» и «Реала» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

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Реал Мадрид Валенсия Карло Анчелотти Начо Фернандес РБ Лейпциг ещё теги

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ВАЛЕНСИЯ РЕАЛ МАДРИД
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