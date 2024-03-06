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Григорян: «Всё, что неудобно для «Реала» в теории, на практике разбивается об удачу»

06 Марта 2024 • 11:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
Через 11 ч. 28 мин.

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом».

Напомним, первая встреча этих команд завершилась минимальной победой «сливочных» (1:0). По мнению Григоряна, несмотря на поражение, «РБ Лейпциг» имел больше голевых моментов и заслуживал как минимум ничью.

Также специалист отметил, что манера игры команды из Германии, предпочитающую жёсткий прессинг и быстрое атаки, крайне неудобна для «Реала», однако «сливочным» зачастую помогает удача.  

«Всё, что неудобно для «королевского клуба» в теории, на практике разбивается об удачу команды, в том числе, на последних секундах встречи. Жду, что в Мадриде команды сыграют результативную ничью. Например, 2:2», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 6 марта, в Испании. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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