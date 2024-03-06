Ольмо надеется на победу в матче с «Реалом»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо высказался о предстоящем ответным матчем с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдёт 6 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени. В первом матче «Реал» выиграл у «РБ Лейпцига» с минимальным счётом благодаря голу полузащитника Браима Диаса.

- «Сантьяго Бернабеу» - особенный стадион, я буду впервые здесь играть. Я надеюсь уехать отсюда с победой и местом в четвертьфинале. Это особенное чувство - чувствовать давление от игры в моей родной стране. Увидим, что из этого получится, - приводит слова Ольмо пресс-служба УЕФА.