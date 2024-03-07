​Только одна команда выходила в 1/4 Лиги чемпионов чаще «Реала»

В среду «Реал» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда Карло Анчелотти одержала победу над соперником (2:1).

Для «Реала» это 20-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Только одна команда доходила до этой стадии чаще – «Бавария» (22 раза).

Ниже «Реала» в этом своеобразном рейтинге идут «Барселона» (18 попаданий в четвертьфинал ЛЧ), «Манчестер Юнайтед» (14), «Челси» и «Ювентус» (по 12).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта.