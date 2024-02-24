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Лига чемпионов

Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

24 Февраля 2024 • 21:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
06.03 23:00

Известный итальянский экс-футболист Алессандро Костакурта поделился мыслями о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В текущем месяце состоялись первые матчи 1/8 финала самого престижного еврокубка. По мнению Костакурты, действующий победитель турнира «Манчестер Сити» – фаворит, однако у команды Хосепа Гвардиолы будут серьёзные конкуренты.

«Я считаю, «Манчестер Сити» фаворитом, но «Реал» и «Интер» тоже хороши. Вы когда-нибудь видели, чтобы «Атлетико» не дали пробить в створ ни разу за матч? «Интер» очень силён в последние месяцы, его игроки отлично действуют в защите, что является ключом к достижению успеха в Европе», – цитирует журналист Альфредо Педулла легенду «Милана».

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