Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Известный итальянский экс-футболист Алессандро Костакурта поделился мыслями о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В текущем месяце состоялись первые матчи 1/8 финала самого престижного еврокубка. По мнению Костакурты, действующий победитель турнира «Манчестер Сити» – фаворит, однако у команды Хосепа Гвардиолы будут серьёзные конкуренты.

«Я считаю, «Манчестер Сити» фаворитом, но «Реал» и «Интер» тоже хороши. Вы когда-нибудь видели, чтобы «Атлетико» не дали пробить в створ ни разу за матч? «Интер» очень силён в последние месяцы, его игроки отлично действуют в защите, что является ключом к достижению успеха в Европе», – цитирует журналист Альфредо Педулла легенду «Милана».