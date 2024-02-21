Раскрыта дата возвращение полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Как утверждает Diario AS, 20-летний хавбек восстановится от травмы к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Стоит сказать, что первую встречу между командами Беллингем пропустил, но «сливочные» все равно смогли добиться победы на выезде со счетом 1:0.

Второй матч «Реала» с «РБ Лейпцигом» запланирован на 6 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 23:00 по мск.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.