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Стало известно, когда Беллингем вернётся на поле слухи

21 Февраля 2024 • 15:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
06.03 23:00

Раскрыта дата возвращение полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Как утверждает Diario AS, 20-летний хавбек восстановится от травмы к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Стоит сказать, что первую встречу между командами Беллингем пропустил, но «сливочные» все равно смогли добиться победы на выезде со счетом 1:0.

Второй матч «Реала» с «РБ Лейпцигом» запланирован на 6 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 23:00 по мск.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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РЕАЛ МАДРИД РБ ЛЕЙПЦИГ
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