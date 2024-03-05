Камавинга – о матче с «Валенсией»: «Никогда не видел ничего подобного в футболе»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказал своё мнение о последнем матче против «Валенсии» в чемпионате Испании. Напомним, через пару секунд после финального свистка главного арбитра Джуд Беллингем забил для «Реала» победный гол. Впрочем, взятие ворот не было засчитано. Матч закончился вничью 2:2, а Беллингем получил красную карточку за споры.

«Последний матч с «Валенсией»? Никогда не видел ничего подобного в футболе, это было очень и очень странно», – коротко высказался Камавинга на пресс-конференции.

Несмотря на ничью в матче с «Валенсией», «Реал» увеличил свой отрыв от второго места в Ла Лиге до 7 очков.